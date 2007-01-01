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قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين من الضفة

الإثنين 17 فبراير 2020 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الاثنين، سبعة مواطنين من الضفة.

وبين نادي الأسير، في بيان، أن مواطنين جرى اعتقالهما من رام الله والبيرة وهما: عثمان نخلة (40 عاما) من مخيم الجلزون، وطه زيتون من حي الطيرة، وهو أسير سابق. 

فيما جرى اعتقال للمواطن محمد سويلم (30 عاما) من قلقيلية، وصابر عيسى الزماعرة من بلدة حلحول شمال الخليل.

يُضاف إلى المعتقلين ثلاثة مواطنين من القدس وهم: مالك أبو سنينة، وعماد الدين أبو سنينة، وجاد الله الرجبي، الذي جرى اعتقاله بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

#الاحتلال #الضفة المحتلة

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