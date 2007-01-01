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بريطانيا تعتزم إنتاج "كمبيوتر عملاق" بتكلفة 1.6 مليار دولار

الإثنين 17 فبراير 2020 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا تعتزم إنتاج "كمبيوتر عملاق" بتكلفة 1.6 مليار دولار


وكالات / سما /

تعتزم الحكومة البريطانية إنتاج أقوى جهاز كمبيوتر عملاق في العالم باستثمارات تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.


وسيتولى إدارة الكمبيوتر العملاق الجديد هيئة الطقس بالبلاد للمساعدة في التنبؤ بالعواصف بدرجة أكثر دقة، وتحديد أنسب المواقع لإقامة مصدات لمياه الفيضانات والتنبؤ بالتغيرات في المناخ العالمي.

وسيقدم الجهاز تنبؤات أفضل للمطارات تتيح لها الاستعداد لأي طوارئ كما أنه سيمنح قطاع الطاقة معلومات أكثر تفصيلا.

وينتهي أجل أجهزة الكمبيوتر العملاقة الحالية بهيئة الطقس البريطانية في أواخر عام 2022.

#بريطانيا #كمبيوتر

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