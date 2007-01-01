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وفد من وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله يجتمع بالموظفين في غزة

الإثنين 17 فبراير 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله يجتمع بالموظفين في غزة


غزة / سما /

 اجتمع وفد مسؤول من وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، اليوم الاثنين، مع الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

وكان الوفد وصل غزة مساء أمس الأحد، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع، حيث يتوقع أن تستمر زيارته حتى يوم الخميس المقبل.

وتم التوافق على أن يتم فتح نظام برنامج الخدمات الاجتماعية بين غزة ورام الله بشكل موحد، وذلك بعد نحو شهرين على أزمة إيقافه بعد تبادل اتهامات بين الحكومة الفلسطينية والقائمين على الوزارة بغزة حول عمل البرنامج والموظفين العاملين عليه والذين يتبعون للسلطة الفلسطينية.

#رام الله #غزة #موظفين #التنمية الاجتماعية

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