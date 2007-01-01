مراسل إسرائيلي يصف الكنافة التي قدّمت له في المقاطعة في رام الله

القدس المحتلة / سما /

كتب مراسل الشؤون السياسية في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن زيارة مجموعة من الصحفيين الإسرائيليين إلى رام الله للقاء ممثلين عن القيادة الفلسطينية، بأنه إلى جانب المعالم السياحية لمدينة رام الله النابضة بالحياة والمقاهي الفرنسية، هناك شعور بالمرارة والإحباط لدى القيادة الفلسطينية من صفقة القرن.

وأضاف المراسل، قدم لنا المسؤولون الفلسطينيون الكنافة، وقد كانت حلوة المذاق كالعسل، على عكس مزاج القيادة الفلسطينية التي تشعر بالمرارة والإحباط بسبب صفقة القرن، وقد يكون ذلك هو السبب في دعوة صحفيين إسرائيليين إلى المقاطعة للحديث مباشرة إلى "المجتمع الإسرائيلي".

وتابع مراسل يديعوت: "يمر الطريق المؤدي إلى المقاطعة بأحياء فيها مجموعة من المباني والمكاتب ومراكز التسوق والمقاهي الفرنسية. في الطريق إلى هناك تمر بدوار نيلسون مانديلا، حيث هناك تمثال ضخم لزعيم جنوب أفريقيا. أثناء زيارة متحف ياسر عرفات، لاحظنا توتر العناصر الأمنية التابعة للسلطة، الذين رفضوا أن نقوم بتصويرهم.. ضحكنا أن الفلسطينيين ليست لديهم دولة بعد، لكنهم يتخذون إجراءات أمنية".