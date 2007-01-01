صاروخان من غزة حوّلا بينيت إلى " مهزلة "

القدس المحتلة / سما /

أثارت تصريحات وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، حول نجاحه في خفض عدد الصواريخ، التي تطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، موجة من الانتقادات والسخرية من أدائه كوزير للجيش.

مقدمة برنامج "لقاء مع الصحافة" قالت لـ بينيت، "لقد فشلت في وضع حد لإطلاق الصواريخ من القطاع، وقدمت التسهيلات لغزة، وهذا يعني أن ما وعدت به قبل توليك المنصب، لم يتحقق".

بانيت حاول الدفاع عن أدائه كوزير للجيش، ورد قائلا إنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي أصبح فيها وزيرا للجيش، انخفضت نسبة الصواريخ، التي تطلق من غزة، بنسبة 80%.

موقع جلوبس العبري تحقق من النسبة التي ذكرها بينيت في المقابلة من خلال الرجوع إلى "مركز مئير أميت للاستخبارات والإرهاب"، الذي يعدّ إحصائيات أسبوعية للعمليات التي يقوم بها الفلسطينيون.

وتبيّن أنه خلال اليومين التاليين لتولي بينيت منصبه، أطلقت حركة الجهاد الإسلامي حوالي 560 صاروخًا وقذيفة هاون باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وبكل الأحوال فإن هذا كان ردا على اغتيال بهاء أبو العطا.

لكن وباستثناء جولة القتال الأخيرة بين "إسرائيل" والجهاد، يظهر بأنه في الأشهر الثلاثة التي سبقت تعيين بينيت، بين أغسطس وأكتوبر، بلغ معدل إطلاق الصواريخ (10.3 صاروخ في الشهر).

بينما في الأشهر الثلاثة التي تلت تعيينه، بين ديسمبر وفبراير، كان معدل إطلاق الصواريخ (9.7 صاروخ في الشهر) وهذا معدّل مرشح للزيادة لأن الإحصائية شملت فقط أول 10 أيام من شهر فبراير.

خلال مقابلة بينيت واستعراضه إنجازاته، دوّت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، فـعلّق المراسل العسكري الإسرائيلي متان تسوري بالقول: لقد دوّت صافرات الإنذار، وعلى بينيت القيام بعملية حسابية جديدة.

وأضاف المراسل العسكري تسوري: مساء آخر من إطلاق صافرات الانذار.. الفصائل الفلسطينية في غزة هي من تمتلك السيادة على مستوطنات غلاف غزة. هي من تحدد لنا الهدوء أو التوتر.

المراسل العسكري لموقع واللا العبري أمير بوحبوط، علّق على تصريح بينيت قائلا: غزة ردت على تصريحات وزير الجيش بينيت على الفور بإطلاق صاروخين نحو مستوطنات غلاف غزة.

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