فيديو.. لاتسيو يطعن إنتر ويشعل منافسة ثلاثية على الكالتشيو

وكالات / سما /

نجح فريق لاتسيو في التغلب على فريق إنتر ميلان بهدفين لهدف في قمة الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما.

وسجل هدفي لاتسيو كلاً من تشيرو إيموبيلي وميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقتين 50 و70 بعد أن كان الإنتر قد تقدم في نهاية الشوط الأول عبر أشلي يونج.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفريق السماوي إلى 56 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي خلف يوفنتوس بفارق نقطة واحدة بينما تقهقر الإنتر للمركز الثالث برصيد 54 نقطة.

بدأت المباراة بندية كبيرة بين الفريقين ولكن لاتسيو كان الأقرب للتسجيل في الدقيقة 8 بعد تسديدة من ميلينكوفيتش سافيتش اصطدمت بالعارضة.

وحاول الإنتر الرد عبر أكثر من محاولة من جانب العملاق البلجيكي روميلو لوكاكو لكن لم ينجح في تهديد مرمى ستراكوشا.

ورغم سيطرة لاتسيو على الكرة بعد ذلك ووضع الإنتر تحت الضغط لكن أشلي يونج نجح في افتتاح النتيجة للإنتر في نهاية الشوط الاول.

وعند بداية الشوط الثاني سجل تشيرو إيموبيلي التعادل لفريق لاتسيو عبر ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

ثم حاول الإنتر فع نسق اللعب ولكن لاتسيو نجح في أن يتقدم بالنتيجة في الدقيقة 70 بعد تسديدة من ميلينكوفيتش سافيتش من على حدود المنطقة.

وحاول الإنتر التعادل وإنقاذ المباراة عبر الدفع بكل أوراقه ولكنه لم ينجح في اختراق دفاع لاتسيو الذي خرج فائزاً ومتفوقاً في هذه المباراة التي ستجعل فريق سيموني إنزاجي يحلم أكثر بتحقيق اللقب.