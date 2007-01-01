سولشاير : عدم التأهل لدوري الأبطال لم يؤثر على الصفقات القادمة

وكالات / سما /

صرح النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بأن فشل اليونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا لن يؤثر على تعاقدات الشياطين الحمر مع اللاعبين المميزين.

ويتواجد حالياً فريق مانشستر يونايتد في مرتبة متأخرة بالمركز التاسع برصيد 35 نقطة بفارق 41 نقطة عن المتصدر ليفربول، وبفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

ويضع مانشستر يونايتد العديد من الأهداف الصيفية، لعل أبرزها التعاقد مع “جادون سانشو، وماديسون، وجاك جريليش”.

وتحدث سولشاير في مؤتمره الصحفي قبل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم بمسابقة الدوري الإنجليزي قائلاً “دوري الأبطال يمنح الفريق مزيداً من الموارد والمال”.

وأضاف “إنه من الرائع أن تتواجد في بطولة مرموقة مثل دوري الأبطال، ولكننا نحقق أداءً جيداً، وإذا لعبنا بشكلٍ جيد حتى نهاية الموسم، فسيكون من السهل إقناع أهدافنا بالانتقال للعب في مانشستر يونايتد”.

وتابع “ولكن هذا الموسم نحن في الدوري الأوروبي وليس دوري الأبطال، وسواء إذا تواجدنا في دوري الأبطال الموسم القادم أم لم نتواجد، فلن يؤثر ذلك على الصفقات التي نسعى لتحقيقها بالإيجاب أو السلب”.