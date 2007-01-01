أغيلار: برشلونة لديه اتفاق مبدئي مع لاوتارو

وكالات / سما /

كشف الصحفي الموثوق فرانسيسك أغيلار عن معلومات جديدة بشأن انتقال مهاجم انتر ميلان لاوتارو مارتينيز المحتمل إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فرانسيسك أغيلار الصحفي الموثوق بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عبر حسابه الشخصي على تويتر: ‘‘يقول بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان، إن لاوتارو مارتينيز لا يمكنه مغادرة النيراتزوري إلا إذا طلب ذلك شخصيًا، علمًا بأن هناك شرط جزائي في عقده بقيمة 111 مليون يورو‘‘.

وأضاف أغيلار: "توصل برشلونة إلى اتفاق مع لاوتارو بعد مقابلة مُحيطه مرارًا وتكرارًا، على الرغم من أن برشلونة لم يتفاوض بعد مع الانتر، لكن فكرة نادي برشلونة هي التفاوض مع انتر ميلان أولًا وعدم اللجوء مباشرة إلى كسر العقد البالغ 111 مليون يورو".

ويرى برشلونة في لاوتارو البالغ من العمر 22 عامًا خليفة مثالي للويس سواريز في المستقبل لقيادة هجوم البلوجرانا بعد رحيل الهداف الأوروجوياني.