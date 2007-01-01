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فيديو.. تعادل مثير لريال مدريد ضد سيلتا فيجو

الإثنين 17 فبراير 2020 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. تعادل مثير لريال مدريد ضد سيلتا فيجو


وكالات / سما /

خيم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، والتي أقيمت مساء أمس الأحد على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت التشكيلة الأساسية التي لعب بها ريال مدريد، عودة البلجيكي إدين هازارد للخط الهجومي بعد طول غياب للإصابة، كما تواجد فالفيردي على حساب لوكا مودريتش، ومارسيلو أساسياً بدلاً من فيرلاند ميندي الذي تواجد على دكة البدلاء.

واستحوذ ريال مدريد على الكرة في بداية المباراة، وسط تمركز دفاعي جيد من لاعبي فريق سيلتا فيجو، قبل أن يرسل داني كارفاخال كرة عرضية من جهة اليمين أبعدها الدفاع من قلب منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة السابعة، سجل سيلتا فيجو الهدف الأول عن طريق فيدور سمولوف بعد تمريرة رائعة من إياجو أسباس خلف دفاعات فريق ريال مدريد وضعت المهاجم الروسي في انفراد تام بالمرمى والذي لم يجد صعوبة في إسكان الكرة في شباك تيبو كورتوا.

وحاول إدين هازارد وكريم بنزيما تبادل الكرة على حدود منطقة جزاء سيلتا فيجو ولكن دفاع الزوار كان لهما بالمرصاد، قبل أن يسدد كاسيميرو تصويبة قوية لكنها مرت بسلام على الحارس روبن بلانكو.

ودخلت كتيبة زين الدين زيدان النصف الثاني من اللقاء، وكلها رغبة في إدراك هدف التعادل وهو ما نجح فيه سيرجيو راموس في الدقيقة 47، بعدما استلم تمريرة عرضية من جاريث بيل، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود حالة تسلل على قائد المرينجي.

وفي الدقيقة 51، أدرك توني كروس هدف التعادل للفريق الملكي، بعدما استلم كريم بنزيما تمريرة رائعة من منتصف الملعب ليُرسلها إلى مارسيلو من جهة اليسار قبل أن يقابلها النجم الألماني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجواء سكنت الزاوية اليمنى للحارس بلانكو.

وفي الدقيقة 64، حصل ريال مدريد على ركلة جزاء إثر تدخل الحارس روبن بلانكو على إدين هازارد داخل منطقة الجزاء، ليتقدم إليها سيرجيو راموس الذي وضعها في الشباك، معلناً عن تقدم المرينجي بهدفين مقابل هدف.

وفي الدقيقة 85، سجل سيلتا فيجو هدف التعادل، بعد تمريرة أمامية من دينيس سواريز إلى سانتياجو مينا المنطلق خلف دفاعات فريق ريال مدريد والذي صوب كرة أرضية سكنت يسار المرمى.

وحاول ريال مدريد تسجيل الهدف الثالث لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بالتعادل (2/2)، ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 53 نقطة بالمركز الأول، بينما وصل سيلتا فيجو إلى 21 نقطة في المرتبة السابعة عشر.

#ريال مدريد #سيلتا فيغو

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