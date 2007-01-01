الاحتلال يغلق فتحات مياه في الجفتلك شمال أريحا

اريحا / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فتحات مياه في منطقة الشونة بقرية الجفتلك شمال مدينة أريحا.

وأفاد الناشط في قرية الجفتلك قيس السيناوي لمراسلنا، بأن آليات الاحتلال أغلقت فتحات مياه تزود أراضي المواطنين.

وأضاف: إن خطوط مياه إسرائيلية تمر من أراضي فلسطينية في الأغوار، وتضخ من 400-700 كوب مياه بالساعة، ويُمنع المواطنون الفلسطينيون من الاستفادة منها.

ويعاني أهالي القرية من شح المياه التي تعتبر مصدر رئيسيا للمزارعين، بسبب عمليات تدمير واغلاق خطوط المياه المتكررة، تحت حجج يسوقها الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد استولت قبل يومين على مسكن يعود للمواطن موسى كعابنة في منطقة أبو العجاج في الجفتلك.