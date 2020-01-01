حالة من عدم الاستقرار مساء الثلاثاء ومنخفض جوي ليل الجمعة

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود طروة، أن يطرأ اليوم الاثنين إنخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية فوق بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الثلاثاء غد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات النهار تسقط أمطار محلية فوق بعض المناطق، وخلال ساعات المساء والليل تتأثر فلسطين بحالة من عدم الأستقرار الجوي، وتسقط أمطار تكون رعدية غزيرة أحياناً فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الأربعاء بطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً غائم، وبارداً بوجه عام، وتسقط أمطار تكون رعدية أحياناً فوق مناطق متفرقة من البلاد، وخلال ساعات الظهيرة يشتد تساقط الأمطار وينتشر لمناطق واسعة، وتكون الأمطار غزيرة مصحوبة بزخات البرد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الخميس يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد، وما بين غائماً جزئياً إلى غائم، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة أحياناً خلال ساعات النهار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الجمعة يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات النهار تساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق الشمالية، وخلال ساعات الليل المتأخرة تتأثر فلسطين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وتسقط تدريجياً الامطار فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.