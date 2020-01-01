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صور.. إسرائيل تعلن إحباط تهريب أزياء عسكرية من الخليل إلى غزة

الأحد 16 فبراير 2020 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. إسرائيل تعلن إحباط تهريب أزياء عسكرية من الخليل إلى غزة


القدس المحتلة / سما /

أعلنت اسرائيل، الأحد، احباط عملية تهريب أزياء عسكرية مرقطة من الخليل الى قطاع غزة.

وذكرت مصادر عبرية، "انه تم اليوم في معبر ترقوميا اكتشاف أزياء عسكرية مرقطة، يُحظر إدخالها إلى القطاع، وذلك بعد أن تمت تخبئة الأزياء داخل شحنة تجارية وهي في طريقها الى غزة، وقد احتوت فيما إحتوته على أدوات منزلية، وملابس ولوازم مكتبية. مدعية انها كانت موجهة لجهات (إرهابية)".

وأضافت المصادر العبرية ان "أجهزة الامن في المعابر ستواصل عملها المكثف بشتى الطرق العلنية والسرية من أجل الحؤول دون وعرقلة المحاولات الفاشلة من هذا القبيل".

#اسرائيل #قطاع غزة #الحليل #أزياء عسكرية #غزة
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