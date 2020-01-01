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حماس تعلق على اعلان نتنياهو تشكيل لجنة لرسم خرائط لضم الضفة

الأحد 16 فبراير 2020 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على اعلان نتنياهو تشكيل لجنة لرسم خرائط لضم الضفة


غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تشكيل لجنة إسرائيلية أمريكية مشتركة لرسم خرائط لضم الضفة الغربية تؤكد المشاركة الأمريكية في العدوان على حقوق شعبنا.

وأضاف أن هذا إعلان تحدٍ من الولايات المتحدة والاحتلال لكل مكونات الأمة على المستوى الرسمي والشعبي التي ترفض صفقة القرن.

وأشار إلى أن الاحتلال يصر على مواصلة تمرده على كل القوانين والأعراف الدولية بتشجيع من الإدارة الأمريكية.

وشدد قاسم على أن ذلك لن يوقف نضال شعبنا لتحرير الضفة الغربية وطرد المستوطنين.

#حماس #حازم قاسم #نتنياهو #ضم الضفة #الضفة الغربية #غزة

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