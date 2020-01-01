"إيران تخترق أنظمة مئات الحواسيب بإسرائيل وتصل لمعلومات استخباراتيّة"

القدس المحتلة / سما /

اخترق قراصنة إنترنت إيرانيون، يعملون لحساب الحكومة الإيرانية في طهران، المئات من أنظمة الحواسيب حول العالم، وبضمنها إسرائيل، وتمكّنوا من الوصول إلى معلومات استخباراتية كثيرة، بحسب ما زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الرسميّ، اليوم، الأحد.

وتمكّن المخترقون، من الإضرار بمؤسسات عدة، تشمل منظماتٍ أمنية ومؤسسات حكومية، وشركات في مجالات أجهزة الحواسيب، والاتصالات، والطاقة، والطيران، وفق ما أعلنت شركة "ClearSky" الإسرائيلية للحماية السيبرانية.

وأوضحت الشركة التي تتخذ من تل أبيب مقرًّا لها، أن المخترقين، تمكنوا من الوصول إلى أنظمة الحواسيب الخاصة بالمؤسسات التي طالها الهجوم، وسيطروا على الأنظمة من الداخل، ما سهّل عليهم إيجاد طرق اختراق مغايرة.

وذكرت أن بعض الشركات التي اكتشفت الاختراق، اعتقدت أن بوسعها إنهاؤهـ دون أن تعي أن المخترقين قاموا بإيجاد طرق أخرى للاختراق.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لشركة "ClearSky"، بوعز دولب، القول، إن هناك احتمالا كبيرا بأن يكون الوجود الإيراني نشطًا حتى هذه اللحظة في مؤسسات قد اختُرِقت.

وأضاف دولب أن الإيرانيين كانوا يسعون للحصول على معلومات استخباراتية عينيّة ومُحدَّدة، لافتا إلى أن المخترقين؛ "تمكنوا من سرقة المعلومات حول مشاريع هامة، بما في ذلك مشاريع أمنية، ومعلومات شخصية عن بعض الأشخاص المُحددين".

واستبعد دولب احتمال أن تتمكن إيران من وضع يدها على أيّ معلومات نووية، قائلا: "لا يمكنهم حتى الاقتراب من هذه المعلومات".

وأوضح تقرير الشركة أن المخترقين أقاموا "بنية تحتية مخفية للاتصالات، والتي مكنتهم من السيطرة لمدى طويل، ولوصولٍ كامل إلى الأهداف التي اختاروها".

وذكر دولب أن المخترقين، نجحوا بالوصول إلى أنظمة الحواسيب من خلال استغلال نقاط الضعف في أنظمة أمان الوصول إلى "VPN"، والذي يُعدّ شبكة افتراضية خاصة، تغطي استعمال شبكات عامّة أو خاصّة لإنشاء مجموعة من المُستخدمين المفصولين عن بقية مُستخدمي الشبكة، وتُتيح لأعضاء المجموعة، الاتصال في ما بينهم وكأنهم في شبكة خاصّة.

وأضاف أن "أول شيء يفعلونه (يقصد المخترقين) منذ اللحظة التي يدخلون فيها النظام، هو بناء مدخلين أو ثلاثة مداخل أخرى، حتى إذا تم حظر وصولهم من خلال الاختراق الأصلي، فيمكنهم العودة إلى النظام من خلال المداخل الأخرى".

وفي السنوات الأخيرة، تم الإبلاغ عن نقاط ضعف في ثلاثة أنظمة "VPN" مشتركة، إلا أن الإيرانيين تمكنوا من استغلال نقاط الضعف عقب أيام من نشرها، أي قبل أن تتمكن الشركات الإسرائيلية من إصلاح الثغرات، وفق الصحيفة.