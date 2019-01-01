  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"فلسطين النيابية" تحدد الخميس المقبل موعدًا لإطلاق حملة العودة

الأحد 16 فبراير 2020 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فلسطين النيابية" تحدد الخميس المقبل موعدًا لإطلاق حملة العودة


عمان /سما/

 حددت لجنة فلسطين النيابية، في البرلمان الأردني، الخميس المقبل، موعدًا لإطلاق حملة "العودة.. حقي وقراري".

وقال رئيس اللجنة النائب يحيى السعود، في اجتماع اليوم الأحد: إن هذه الحملة تأتي في إطار تشاركي مع كل مؤسسات المجتمع المدني بهدف إرسال رسالة للعالم بأن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان جميع العرب والمسلمين، لافتًا إلى أن النجاح الحقيقي لهذه الحملة يكمن في العملية التشاركية.

وأضاف أن قضية اللاجئين من أهم القضايا في الوقت الحالي، ولا سيما أن هناك إصرارا على تنفيذ ما يسمى بـ"صفقة القرن"، ما يدعونا كممثلين عن الشعوب إلى بذل كل الجهود للوقوف بوجه تلك الصفقة المجحفة والظالمة.

بدورهم، دعا النواب من أعضاء اللجنة، الجهات الرسمية والخاصة إلى جمع أكبر عدد من التواقيع الرافضة للاحتلال وإشاعة ثقافة حق العودة ورفض الوطن البديل عبر إعداد استراتيجية تشاركية مع جميع الفعاليات الوطنية والشعبية، مؤكدين أن حق العودة هو حق مقدس لكل فرد ولا يسقط بالتقادم.

#لجنة فلسطين النيابية #الاردن #البرلمان الاردني

الأكثر قراءة اليوم

جنرالٌ إسرائيليٌّ ينشر سيناريو نهاية الكيان: الدفاعات غيرُ قادرةٍ على صدّ عشرات آلاف الصواريخ الدقيقة

صحيفة : هكذا كشفت بيجامة النوم خيانة إلهان عمر لزوجها

الاحتلال يزيد الخناق على غزة ويقرر الغاء اجراءات مدنية مخطط تنفيذها لصالح القطاع

مسؤول إسرائيلي يكشف : الترتيبات بغزة ستكون بعد الانتخابات

دبلوماسي إسرائيلي يكشف تفاصيل مسودات صفقة القرن

حالة الطقس : امطار مصحوبة بعواصف رعدية

القيادة تكشف عن الخطوات القادمة لمواجهة "صفقة القرن".. والرئيس يبعث رسائل لهذه الدول

الأخبار الرئيسية

متحف غرفات

"لجنة التواصل" تستضيف وفداً اسرائيلياً في متحف الشهيد ياسر عرفات...

السفير العمادي يصل قطاع غزة نهابة الاسبوع الجاري..

نتنياهو: سنذهب للحرب في غزة بعد استنفاذ كافة الخيارات

الرئاسة الفلسطينية

الرئاسة : السلطة جاهزة لتوقيع اتفاق سلام في غضون اسبوعين لكن بشرط!!

1

بالصور : مصر تبدأ بناء جدار حدودي مع قطاع غزة