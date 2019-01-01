"فلسطين النيابية" تحدد الخميس المقبل موعدًا لإطلاق حملة العودة

عمان /سما/

حددت لجنة فلسطين النيابية، في البرلمان الأردني، الخميس المقبل، موعدًا لإطلاق حملة "العودة.. حقي وقراري".

وقال رئيس اللجنة النائب يحيى السعود، في اجتماع اليوم الأحد: إن هذه الحملة تأتي في إطار تشاركي مع كل مؤسسات المجتمع المدني بهدف إرسال رسالة للعالم بأن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان جميع العرب والمسلمين، لافتًا إلى أن النجاح الحقيقي لهذه الحملة يكمن في العملية التشاركية.

وأضاف أن قضية اللاجئين من أهم القضايا في الوقت الحالي، ولا سيما أن هناك إصرارا على تنفيذ ما يسمى بـ"صفقة القرن"، ما يدعونا كممثلين عن الشعوب إلى بذل كل الجهود للوقوف بوجه تلك الصفقة المجحفة والظالمة.

بدورهم، دعا النواب من أعضاء اللجنة، الجهات الرسمية والخاصة إلى جمع أكبر عدد من التواقيع الرافضة للاحتلال وإشاعة ثقافة حق العودة ورفض الوطن البديل عبر إعداد استراتيجية تشاركية مع جميع الفعاليات الوطنية والشعبية، مؤكدين أن حق العودة هو حق مقدس لكل فرد ولا يسقط بالتقادم.