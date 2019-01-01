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المدرسة الفلسطينية في قطر تفوز بالمركز الأول بمسابقة للمناظرات

الأحد 16 فبراير 2020 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
المدرسة الفلسطينية في قطر تفوز بالمركز الأول بمسابقة للمناظرات


غزة / سما /

 فازت المدرسة الفلسطينية في قطر، على مستوى المدارس الإعدادية، بالمركز الأول بالمسابقة الوطنية للمناظرات باللغة العربية.

وفي هذا السياق، عبرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، عن اعتزازها بهذا الإنجاز الذي يبرهن على أن فلسطين ومدارسها ومؤسساتها التربوية في الوطن والخارج هي منارات للعلم والتميز، وتسهم في الحراك المعرفي بكافة المجالات والمحافل.

وأكدت "التربية"، أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها فلسطين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مثمنة جهود إدارة المدرسة وكوادرها وطلبتها وتميزهم في مثل هذه المسابقات النوعية.

#قطر #المدرسة الفلسطينية #مناظرات

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