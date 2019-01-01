غزة: العثور على جثة مواطنة داخل منزلها بمخيم المغازي وسط القطاع

غزة / سما /

اعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الاحد، العثور على جثة مواطنة متوفية في منزلها بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، انها عثرت على جثة المواطنة (ز.ط) 81 عامًا، متوفاة بمنزلها في مخيم المغازي وسط قطاع غزة منذ 4 أيام.

وأشارت الشرطة في بيان مقتضب الى أنها فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف وفاة المسنة في منزلها وسط القطاع.

ونقلت المسنة (ز.ط) البالغة من العمر 81 عامًا، إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، تمهيدًا لعرضها على الطب الشرعي.

وتقطن المسنة لوحدها في منزل بالإيجار في مخيم المغازي.