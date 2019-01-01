حماس: تصريحات أبو ردينة حول استمرار التنسيق الأمني خطيرة وتشويه لتاريخ النضال الفلسطيني

غزة/سما/

وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الأحد تصريحات نبيل أبو ردينة الناطق باسم رئيس السلطة الفلسطينية للصحفيين الإسرائيليين بشأن استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال بأنّها "خطيرة جدًّا وتشويه للمقاومة الفلسطينية ولتاريخ النضال الفلسطيني الطويل".

وجاء تصريح "حماس" تعليقًا على ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن أبو ردينة قوله إنّ التنسيق الأمني مع الاحتلال مستمر وهدفه "أن يدرك الشعب الإسرائيلي أننا نعتقل الإرهابيين ونحارب الإرهاب".

واعتبر الناطق باسم حماس، فوزي برهوم في تصريح وصل "سما"، أنّ تصريح أبو ردينة يكشف "عدم جديّة السلطة ورئيسها محمود عباس حول إعلان وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال".

وقال برهوم "إنّ رئيس السلطة مطالب بضرورة باتخاذ قرارات فعلية ومسؤولة على الأرض تنسجم تمامًا مع حالة الإجماع الوطني الفلسطيني، المطالِبة برفع الشرعية عن الاحتلال، والتحلل من أوسلو، وإنهاء التنسيق الأمني مع العدو، والتوافق على استراتيجية وطنية موحّدة لمواجهة الاحتلال ومخططاته، وإسقاط صفقة القرن".