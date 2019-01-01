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الهباش التقيت صحفيين إسرائيليين لمواجهة صفقة القرن

"لجنة التواصل" تستضيف وفداً اسرائيلياً في متحف الشهيد ياسر عرفات...

الأحد 16 فبراير 2020 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"لجنة التواصل" تستضيف وفداً اسرائيلياً في متحف الشهيد ياسر عرفات...


رام الله / سما /

 استضافت لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي، اليوم الاحد، مجموعة كبيرة من ممثلي وسائل الاعلام الاسرائيلية وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وعقد اللقاء في قاعة متحف الشهيد ياسر عرفات في رام الله، وأجاب وزير الاعلام نبيل أبو ردينة خلال اللقاء على اسئلة الصحفيين الاسرائيليين.

وبعد اللقاء، زار الوفد، متحف الشهيد ياسر عرفات.

وقال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش عبر صفحته على فيسبوك "التقيت اليوم في رام الله مجموعة من الصحفيين الإسرائيليين، بحضور الأخ محمد المدني رئيس لجنة التواصل في منظمة التحرير الفلسطينية، التي نظمت هذا اللقاء، وذلك في إطار سعي القيادة الفلسطينية لمواجهة مؤامرة صفقة القرن، سياسيًا وقانونيًا وإعلاميًا، ولكي نعرض الرواية والرؤية الفلسطينية لتحقيق سلام عادل وشامل على أساس يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولكي يعلم الإسرائيليون قبل غيرهم أن الاحتلال والسلام لا يجتمعان، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين هو السبيل الوحيد للسلام والأمن والاستقرار".

وتداول مواطنون مقطع فيديو يظهر مجموعة من الاسرائيليين وهم يلتقطون صورا تذكارية في حي الطيرة بمدينة رام الله وفقا لما ظهر في المقطع المصور الذي تم تداوله على نطاق واسع.

#وفد اسرائيلي #صحفيين #منظمة التحرير #متحف ياسر عرفات #رام الله #محمود الهباش #نبيل ابو درينة

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