شاهد.. وزير الحرب الاسرائيلي: آخر ما أفكر به هو إرسال جنودنا إلى خانيونس والشجاعية

سما / وكالات/

زعم وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت إن الصواريخ التي تُطلق من قطاع غزة باتجاه المستوطنات انخفضت نسبتها إلى 80% منذ توليه منصبه، إضافة إلى اغتيال 30 مقاومًا فلسطينيًا بالقطاع.

وقال نفتالي بينت، إن الحكومة تتبنى سياسة الهدوء مقابل الهدوء مع غزة، مشيرًا إلى أن استمرار التوتر وإطلاق البالونات والصواريخ باتجاه المستوطنات سيعجل من "مفاجأة" وعد بها نتنياهو ضد المقاومة الفلسطينية.

وانتقدت المذيعة وزير الحرب وقالت إن السياسة تجاه غزة فاشلة ودعته إلى الانتقال من سياسة الاحتواء إلى الحسم.

وتطرق بينت إلى "وقف مسيرات العودة والإرباك الليالي" الأمر الذي كان بالنسبة لإسرائيل "جهنم".

وحول خيار العملية العسكرية ضد القطاع، قال بينت إنه آخر ما يفكر به هو إرسال جنود الجيش إلى الشجاعية وخانيونس.

وختم قائلًا:" إذا لم تتعقل حماس ستواجه ربيعًا مؤلمًا جدًا"، وفق زعمه.

"شهاب"