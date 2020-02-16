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وفد رفيع من وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله يصل قطاع غزة

الأحد 16 فبراير 2020 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد رفيع من وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله يصل قطاع غزة


غزة / سما /

وصل وفد من وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأحد، إلى قطاع غزة، عبر بوابة بيت حانون/ ايرز شمال القطاع.

 وأكد إعلام معابر غزة، ان وفد من الوزارة مكون من وكيل مساعد وزارة التنمية الاجتماعية أكرم الحافي ومدير عام الشؤون المالية أشرف البرغوثي ومدير دائرة الشؤون الادارية جبر البرغوثي ومدير عام الجمارك خالد البرغوثي ومدير عام الحاسوب عماد ابو خديجة ومدير عام الشؤون الادارية ماهر عيد ومدير الحاسوب حمدي عرفات.

وذكرت مصادر صحفية، نقلاً عن مصدر مسؤول، أنّ زيارة وفد وزارة التنمية الاجتماعية ستستمر عدة أيام.

يُشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية، قد استأنفت اليوم الأحد 16/2/2020، عملها المشترك بين رام الله وغزة، بفتح البرنامج الوطني الذي كان مُغلقاً منذ عدة شهور.

#غوى #التنمية الاجتماعية #قطاع غزة #رام الله #اكرم الحافي

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