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اجراءات عسكرية مكثفة في عدد من المواقع بمحافظة بيت لحم

الأحد 16 فبراير 2020 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجراءات عسكرية مكثفة في عدد من المواقع بمحافظة بيت لحم


بيت لحم / سما /

شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم من تواجدها في العديد من المواقع بمحافظة بيت لحم، حيث اقامت حواجز للشرطة واخرى للقوات العسكرية.

ولاحظ العديد من المواطنين هذه الاجراءات التي خلفت مضايقات عليهم وحدت بشكل ملحوظ من حرية الحركة، فعند مدخل قرية حوسان الى الغرب من بيت لحم اقامت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا وشوهدت طوابير من المركبات وهي تصطف في المكان بانتظار دورها في التفتيش وادى ذلك الى حدوث اختناقات شديدة في حركة السير وقام الجنود خلال ذلك بتفتيش المركبات والتدقيق ببطاقات ركابها.

كما اقام جنود الاحتلال حاجزا عسكريا طيارا في الشراع الرئيس لبلدة الخضر وقام الجنود بتوقيف السيارات وتفتيشها والتدقيق ببطاقات ركابها، فيما اقام افراد من الشرطة الاحتلالية حاجزا شرطيا عند مدخل بلدة تقوع الى الشرق من بيت لحم واخر عند مدخل قرية مراح معلا جنوب بيت لحم ، وخلال الحاجزين لوحظ مروحية للشرطة وهي تجوب السماء على مستوى منخفض، واكد عدد من السائقين ان افراد الشرطة عند الحاجزين اعاقت الحركة بشكل متعمد وحررت المخالفات الباهظة بحق العديد منهم.

وكانت قوة عسكرية كبيرة قد اقدمت فجر اليوم على اقتحام بلدة بيت فجار الى الجنوب من بيت لحم وداهمت عدد من المنازل وفتشتها ونكلت بسكانها واعتقلت ثلاثة فتية وهم امير محمود ديرية وموسى حاتم ديرية وطارق عقاب ديرية ونقلتهم الى جهة غير معلومة .

#بيت لحم #اجراءات عسكرية #الاحتلال

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