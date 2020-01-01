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حركة المقاطعة تدين لقاء "لجنة التواصل" مع أحزاب وشخصيات إسرائيلية

الأحد 16 فبراير 2020 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة المقاطعة تدين لقاء "لجنة التواصل" مع أحزاب وشخصيات إسرائيلية


رام الله / سما /

 أدانت حركة المقاطعة (BDS)، لقاء وفد من لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي، مع أحزاب وشخصيات صهيونية إسرائيلية لبحث صفقة القرن وتداعياتها.

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الأحد، "ندين التطبيع المستمر الذي تقوم به لجنة التواصل، وآخره مشاركة وفدٍ واسع ممثلٍ عن اللجنة التطبيعية فيما يسمى "برلمان السلام" التطبيعي في تل أبيب".

وأوضحت حركة المقاطعة، أن "التطبيع الرسمي الفلسطيني ورقة توتٍ خطيرة لتمرير وتبرير التطبيع الرسمي العربي، فضلاً عن الخطر الذي يشكّله على نضالنا الوطني، لا سيّما في هذه الأوقات التي يستمرّ فيها شعبنا بالتصدّي لأعتى المشاريع الاستعمارية".

ودعت حركة المقاطعة، الشعب الفلسطيني وقواه بالضغط على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي التي تبنّت فيها المنظمة حركة المقاطعة (BDS) ومبادئها، بما يشمل فك الارتباط مع الاحتلال.

#تطبيع #لجنة التواصل #حركة المقاطعة

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