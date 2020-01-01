مذكرة تعاون بين فلسطين والأردن في مجال الاقتصاد الرقمي والبريد وتكنولوجيا المعلومات

عمان /سما/

وقعت وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي وتبادل المعارف والمعلومات والخبرات والمهارات والبريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

وتأتي الاتفاقية التي وقعت اليوم الاحد في العاصمة الأردنية عمان، استجابة لتوجهات الحكومة الفلسطينية بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وستساهم في زيادة التشاركيه بين الجانبين الفلسطيني والأردني في مجالات تنظيم مشاريع تطويرية لخدمة هذا القطاع.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر لـ"وفا": "نسعى الى توسيع الاعتماد على الجانب العربي من خلال الأشقاء في الأردن الذين كانوا على الدوام الى جانبنا في كل المواقف".

وثمن التعاون الأردني فيما يخص رفد وزارة تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية بالخبرات وغيرها من الأمور اللوجستية التي من شأنها أن ترفع مستوى الخدمات المتعلقة بالجمارك والبريد وغيرها من اختصاصات الوزارة.

وقال: إن هذا التحرك الفلسطيني الساعي للانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال يأتي في ظل الممارسات الاحتلالية التي كدست أطنانًا من الطرود البريدية في الجمارك قبل وصولها إلى الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الاردني مثنى غرايبة، أن وزارته على أتم الاستعداد لتقديم خبراتها للجانب الفلسطيني فيما يخص مجال الشحن البريدي والاتصالات والاقتصاد الرقمي.

وتنُص الاتفاقية على إثراء الأطر القانونية للعلاقات الثنائية بين البلدين وإرساء آليات كفيلة بتنفيذ مجالات التعاون وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية، إضافة إلى تبادل المعلومات والتجارب والخبراء حول الأنشطة والمشاريع لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تشجيع المنافسة والإجراءات التنظيمية الخاصة بتنظيم تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير البنى التحتية لشبكات الاتصالات، وتبادل الاستشارات المتعلقة بحماية مصالح المستهلكين، والتعاون في قطاع البريد من خلال إنجاز مشاريع مشتركة بين البلدين، في مجال تحسين نوعية الخدمات البريدية والمالية والإلكترونية والتطبيقات المعلوماتية البريدية ونظم المعلومات البريدية وصناعة الطوابع البريدية والمنتجات المتصلة بها.

كما تنص الاتفاقية على التعاون في مجال التدريب والبحوث والدراسات والريادة، والعمل على الاستفادة من الهياكل والخبرات في كلا البلدين في مجالات البحوث والدراسات الهندسية وتنمية القدرات البشرية، وكذلك فتح آفاق تبادل الخبرات للاطلاع على تجارب كلا البلدين في مجال تلقي شكاوى المواطنين ومتلقي الخدمة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.