  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مذكرة تعاون بين فلسطين والأردن في مجال الاقتصاد الرقمي والبريد وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 16 فبراير 2020 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مذكرة تعاون بين فلسطين والأردن في مجال الاقتصاد الرقمي والبريد وتكنولوجيا المعلومات


عمان /سما/

وقعت وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي وتبادل المعارف والمعلومات والخبرات والمهارات والبريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

وتأتي الاتفاقية التي وقعت اليوم الاحد في العاصمة الأردنية عمان، استجابة لتوجهات الحكومة الفلسطينية بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وستساهم في زيادة التشاركيه بين الجانبين الفلسطيني والأردني في مجالات تنظيم مشاريع تطويرية لخدمة هذا القطاع.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر لـ"وفا": "نسعى الى توسيع الاعتماد على الجانب العربي من خلال الأشقاء في الأردن الذين كانوا على الدوام الى جانبنا في كل المواقف".

وثمن التعاون الأردني فيما يخص رفد وزارة تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية بالخبرات وغيرها من الأمور اللوجستية التي من شأنها أن ترفع مستوى الخدمات المتعلقة بالجمارك والبريد وغيرها من اختصاصات الوزارة.

وقال: إن هذا التحرك الفلسطيني الساعي للانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال يأتي في ظل الممارسات الاحتلالية التي كدست أطنانًا من الطرود البريدية في الجمارك قبل وصولها إلى الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الاردني مثنى غرايبة، أن وزارته على أتم الاستعداد لتقديم خبراتها للجانب الفلسطيني فيما يخص مجال الشحن البريدي والاتصالات والاقتصاد الرقمي.

وتنُص الاتفاقية على إثراء الأطر القانونية للعلاقات الثنائية بين البلدين وإرساء آليات كفيلة بتنفيذ مجالات التعاون وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية، إضافة إلى تبادل المعلومات والتجارب والخبراء حول الأنشطة والمشاريع لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تشجيع المنافسة والإجراءات التنظيمية الخاصة بتنظيم تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير البنى التحتية لشبكات الاتصالات، وتبادل الاستشارات المتعلقة بحماية مصالح المستهلكين، والتعاون في قطاع البريد من خلال إنجاز مشاريع مشتركة بين البلدين، في مجال تحسين نوعية الخدمات البريدية والمالية والإلكترونية والتطبيقات المعلوماتية البريدية ونظم المعلومات البريدية وصناعة الطوابع البريدية والمنتجات المتصلة بها.

كما تنص الاتفاقية على التعاون في مجال التدريب والبحوث والدراسات والريادة، والعمل على الاستفادة من الهياكل والخبرات في كلا البلدين في مجالات البحوث والدراسات الهندسية وتنمية القدرات البشرية، وكذلك فتح آفاق تبادل الخبرات للاطلاع على تجارب كلا البلدين في مجال تلقي شكاوى المواطنين ومتلقي الخدمة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

#فلسطين #الاردن #لاقتصاد الرقمي

الأكثر قراءة اليوم

طهران تكشف فحوى رسالة وصلتها من السعودية بعد مقتل سليماني..

صحيفة : هكذا كشفت بيجامة النوم خيانة إلهان عمر لزوجها

الاحتلال يزيد الخناق على غزة ويقرر الغاء اجراءات مدنية مخطط تنفيذها لصالح القطاع

مسؤول إسرائيلي يكشف : الترتيبات بغزة ستكون بعد الانتخابات

دبلوماسي إسرائيلي يكشف تفاصيل مسودات صفقة القرن

القيادة تكشف عن الخطوات القادمة لمواجهة "صفقة القرن".. والرئيس يبعث رسائل لهذه الدول

صحيفة : لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية- الأميركية بدأت عملها.. وهذه اسماء اللجنة

الأخبار الرئيسية

السفير العمادي يصل قطاع غزة نهابة الاسبوع الجاري..

نتنياهو: سنذهب للحرب في غزة بعد استنفاذ كافة الخيارات

الرئاسة الفلسطينية

الرئاسة : السلطة جاهزة لتوقيع اتفاق سلام في غضون اسبوعين لكن بشرط!!

1

بالصور : مصر تبدأ بناء جدار حدودي مع قطاع غزة

جنرالٌ إسرائيليٌّ ينشر سيناريو نهاية الكيان: الدفاعات غيرُ قادرةٍ على صدّ عشرات آلاف الصواريخ الدقيقة