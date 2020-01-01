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وزيرة الصحة: نعمل على تطوير جراحة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي

الأحد 16 فبراير 2020 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: نعمل على تطوير جراحة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي


رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، البدء ببناء مشروع متكامل لتطوير جراحة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي بمحافظة رام الله والبيرة، ليخدم كافة المرضى الأطفال في الوطن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة الكيلة اليوم الأحد، مع رئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين د.ستيف سوسبي، وجراح قلب الأطفال الطبيب الإيطالي فرانسيسكو سانتورو، ومدير مستشفى جزاليني الإيطالي د. باولو بيتريليا، بحضور مدير مجمع فلسطين الطبي د. أحمد البيتاوي.

وأضافت الكيلة، أن الوزارة وبدعم من جمعية إغاثة أطفال فلسطين بصدد التعاقد مع الجراح سانتورو، للتعاون في بناء المشروع وتطويره وتأهيل الكوادر الطبية الفلسطينية في هذا المجال.

يشار إلى أن العمل جارٍ على بناء طابقين في مجمع فلسطين الطبي لجراحة قلب الأطفال.

وأكدت وزيرة الصحة دعمها الكامل للمشروع، مضيفة أنها ستسعى لتوفير كل الاحتياجات اللازمة لتطويره واستمراريته. وأشارت إلى أن هذا المشروع وبعد اكتماله سيكون جنباً الى جنب مع قسم جراحة قلب الأطفال في مستشفى المقاصد بالعاصمة القدس، لخدمة أبناء شعبنا والتخفيف عنهم.

#الصحة #مي الكيلة #مجمع فلسطين الطبي

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