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اشتية يؤكد أهمية التدخل الدولي لوقف عرقلة إسرائيل للانتخابات الفلسطينية

الأحد 16 فبراير 2020 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يؤكد أهمية التدخل الدولي لوقف عرقلة إسرائيل للانتخابات الفلسطينية


ميونخ /سما/

قال رئيس الوزراء محمد اشتية: إنه "يجب أن يكون هناك بديل حقيقي وتدخل دولي جاد تقوده أوروبا والدول العظمى، لمنع الافشال المتكرر من أمريكا للأمم المتحدة ولعملية السلام، وليكون بديلا لسياسات الضم وعملية فرض الخطة الأمريكية الاسرائيلية من طرف واحد".

وأضاف اشتية: "نريد عملية سلام ذات إطار مرجعي دولي متعدد الأطراف قد يضم الأمم المتحدة أو الرباعية الدولية مضافا اليها بعض الدول، وتكون وفق إطار زمني واضح وإجراءات حقيقية لبناء الثقة بين كافة الأطراف".

جاء ذلك خلال لقائه عضو البرلمان الألماني نوربرت روتجين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، اليوم الأحد، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن.

كما أكد رئيس الوزراء على أهمية التدخل الدولي والأوروبي بشكل خاص لوقف عرقلة اسرائيل اجراء الانتخابات في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية.

وشدد اشتية على أهمية بلورة أوروبا لاستراتيجية داعمة للحق الفلسطيني في اللجوء الى المرجعيات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية.

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