رام الله: افتتاح المخيم التدريبي "نقل التكنولوجيا"

رام الله / سما /

افتتح المجلس الأعلى للإبداع والتميز ومسرعة الأعمال "فلو"، اليوم الأحد، في رام الله، المخيم التدريبي Tech Transfer Bootcamp Palestine 2020، والذي ينظمانه بالتعاون مع مؤسسة أنيما الفرنسية، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وفي كلمته الترحيبية قال رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز، عدنان سماره: إن هذا البرنامج التدريبي يعتبر الأول في فلسطين والذي يسعى إلى تمكين ونقل التكنولوجيا، وهو موجه لفئة الباحثين في الجامعات ومراكز البحوث الفلسطينية، ويتضمن هذا البرنامج تطوير مهارات الباحثين على العمل الجماعي والتشبيك واستكشاف حاجات السوق، وبناء نماذج أعمال وخطط تسويقية ومالية خاصة لأبحاثهم وابتكاراتهم تسهل عملية حصولهم على التمويل والاستثمارات الملائمة لتحويل مشاريعهم إلى شركات ناشئة مستقبلا، ومن المتوقع من الأخوة المشاركين في هذا البرنامج بعد انتهاء التدريب أن يمتلكوا المهارات المطلوبة لإعداد مقترحات مشاريع قابلة للتنفيذ ومنافسة وذات جدوى اقتصادية، يقوم المجلس الأعلى للابداع والتميز وشركاؤه من القطاع الخاص باحتضان تلك المشاريع وتقديم الاستثمارات اللازمة لها لإتمام عمليات التسريع.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مسرعة الأعمال "فلو" سعد الخطيب: إن الفكرة من هذا البرنامج، هي تعريف الفئة المستهدفة على كيفية تحويل أفكارهم وأبحاثهم إلى مشروع تجاري، فمن المعروف بأن فلسطين لديها الكثير من الباحثين الأكاديميين، وأن ما ينقصنا هو الانتقال من مرحلة البحث إلى منتج يمكن بيعه في السوق، وهذا ما نطمح للوصول له من خلال هذا التدريب.

من الجدير ذكره أن هذا البرنامج يتضمن 13 جلسة ويستمر لثلاثة أيام بمشاركة مجموعة من الخبراء الفلسطينيين في هذا المجال.