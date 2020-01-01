مكرمة رئاسية لعدد من ذوي الإعاقة في طولكرم

طولكرم / سما /

قدمت مؤسسة الرئيس محمود عباس، 6 كراسي كهربائية لعدد من ذوي الإعاقة في طولكرم.

وسلم الكراسي في دار المحافظة، محافظ طولكرم عصام أبو بكر، ومسؤولة ملف المساعدات الإنسانية في الرئاسة اللواء رائدة الفارس، بحضور عضو المجلس الثوري مؤيد شعبان، وأمين سر فتح إقليم طولكرم إياد جراد، ومنسقة مشاريع المؤسسة في فلسطين ميسون قدومي.

وأكد أبو بكر على أهمية هذه اللفتة الكريمة من مؤسسة الرئيس محمود عباس، بتقديم كراسي كهربائية لعدد من ذوي الإعاقة على مستوى المحافظة، والتي من شأنها أن تساهم بدعم المستفيدين بممارسة حياتهم اليومية والاعتيادية، مشيراً إلى اهتمام الرئيس ومتابعته الدائمة والمستمرة من خلال المكرمة الرئاسية، عبر مساندة أصحاب الهمم العالية، مشيداً بجهود اللواء رائدة الفارس، وميسون قدومي منسقة مشاريع المؤسسة في فلسطين.

وذكرت اللواء الفارس بأن تسليم هذه الكراسي الكهربائية جاء بالتعاون مع مؤسسة الرئيس محمود عباس، وضمن مواصلة الجهود في خدمة هذه الفئة من أبناء شعبنا الذين يستحقون كل الدعم والمساندة.

وأشارت القدومي الى أن تقديم هذه الكراسي الكهربائية من مؤسسة الرئيس محمود عباس، جاء ضمن الواجب للوقوف إلى جانب الحالات من ذوي الإعاقة في جميع محافظات الوطن، لافتة الى أن ذلك بتبرع من بنك فلسطين، والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك).