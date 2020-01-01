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السفير العمادي يصل قطاع غزة نهابة الاسبوع الجاري..

الأحد 16 فبراير 2020 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير العمادي يصل قطاع غزة نهابة الاسبوع الجاري..


غزة / سما /

ذكرت مصادر مطلعة، مساء اليوم الأحد، أن رئيس اللجنة القطرية لإعادة أعمار قطاع غزة سيصل قطاع غزة يوم الخميس 20 فبراير الحالي.

ووفقا للمصادر ذاتها، يصل السفير محمد العمادي الى قطاع غزة يوم الخميس 20 فبراير من الشهر الحالي في زيارة تستمر لثلاثة ايام، وذلك لمتابعة المشاريع القطرية وصرف المنحة الاميرية للاسر الفقيرة 100$، مشيرة الى أنه سيغادر غزة يوم الاحد 23 فبراير.

يذكر أن اخر زيارة للسفير القطري محمد العمادي  لقطاع غزة كانت قبل نهاية ديسمبر من العام الماضي، حيث اعلن خلالها عن استمرار صرف المنحة القطرية 100$ للأسر الفقيرة بغزة حتى مارس من العام 2020

ومساء الجمعة الماضي، أفادت مصادر اعلامية فلسطينية بأن رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي سيصل غزة عبر حاجز بيت حانون ايرز شمال القطاع الاسبوع المقبل.

ووفقا للمصادر ذاتها، فان السفير القطري محمد العمادي ونائبه خالد الحردان يصلان قطاع غزة في جولة قصيرة منتصف الأسبوع المقبل لصرف المنحة القطرية، والاطلاع على المشاريع القطرية في قطاع غزة.

فيما لم تستبعد المصادر أنْ يلتقي السفير القطري محمد العمادي قيادة حركة حماس لبحث التهدئة، لاسيما بعد استئناف إطلاق البالونات الحارقة والمخففة من غزة على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وكان خالد الحردان نائب السفير القطري العمادي قد وصل قطاع غزة في 21 من يناير الماضي عبر معبر بيت حانون ايرز شمال القطاع.

وترأس الحردان خلال زيارته الى القطاع، وفدًا قطريًا من بينهم أطباء أشرفوا على عدد من العمليات، وخاصة في زراعة القوقعة لأطفال من غزة.

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