هنية يؤكد مغادرة منتخب الشباب وخدمات جباليا قطاع غزة

غزة/سما/



أكد الأستاذ عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، نجاح الجهود الذي بذلها على مدار الأيام الماضية لضمان سفر لاعبي محافظات غزة للانضمام لمنتخب الشباب لكرة القدم لخوض غمار منافسات بطولة كأس العرب، وبعثة نادي خدمات جباليا الرياضي المشارك في البطولة العربية لكرة الطائرة.

وتابع هنية، مع الجهات المختصة في الأمانة العامة ووزارة الداخلية، ومع الجهات المصرية إدراج لاعبي المنتخب ضمن قوائم السفر، حتى أثمرت الجهود صباح اليوم الأحد عن مغادرة الوفد محافظات غزة عبر معبر رفح البري.

وثمن هنية، جهود اللواء أحمد عبد الخالق مسؤل الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية والدكتور محمد عوض رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في تذليل العقبات ومساعدة المنتخب بالسفر.