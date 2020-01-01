نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين في دير نظام

رام الله / سما /

أدانت نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، احتجاز قوات الاحتلال الاسرائيلي طاقم تلفزيون فلسطين، أثناء اعدادهم تقريرا حول اغلاق قرية دير نظام، شمال غرب رام الله.

وذكرت النقابة في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على طاقم التلفزيون الذي ضم الزميلين المراسلة حنين الحلو، والمصور محمد راضي، قبل احتجازهما.

وأكدت أن ممارسات الاحتلال تندرج في إطار تنفيذ سياسة تكميم الأفواه، ومنع الصحفيين من أداء واجبهم، مطالبة الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب باستنكار ممارسات الاحتلال والضغط لوقفها بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وأشارت النقابة إلى أن الاحتلال يصعد من اعتداءاته بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عملهم المهني رغم معرفته بطبيعة عملهم.

وقالت النقابة إنها ستتوجه برسالة إلى الاتحاد الدولي للصحفيين حول الاعتداء لمطالبته بالتدخل لدى دولة الاحتلال لوقف اعتداءاتها على الصحفيين الفلسطينيين وإبلاغ كافة النقابات المنضوية في الاتحاد بانتهاكات الاحتلال التي تقع في الأرض الفلسطينية المحتلة.