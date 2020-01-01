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فتح تعقب على تصريحات نتنياهو بشأن الضفة: يعبث بأمن المنطقة والاسرائيليين

الأحد 16 فبراير 2020 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تعقب على تصريحات نتنياهو بشأن الضفة: يعبث بأمن المنطقة والاسرائيليين


غزة / سما /

عقبت حركة "فتح"، عصر اليوم الأحد، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجعل الضفة الغربية المحتلة جزءاً من الاحتلال.

وقال رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح" منير الجاغوت، في تصريح صحفي، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال يعمل على جعل الضفة المحتلة جزءاً من إسرائيل فإنه يلخّصُ حقيقة "صفقة القرن".

وأكد الجاغوت، أن هذه الخطة تهدف إلى بسط الهيمنة الإسرائيلية لتشمل كلّ فلسطين التاريخية وليست مخططاً يسعى لإحلال السلام بناءً على أسس العدالة واحترام القانون الدولي.

وأضاف: "نتنياهو لا يفهم وهو يتفوّه بمثل هذا الكلام الخطير آملاً بتحقيق مكاسب انتخابية آنية"، مشدداً على أنه يعبث بمستقبل المنطقة ويعرّض أمن شعوبها للخطر ويقدّم وصفةً لاستمرار الصراع ولمزيد من الضحايا والمعاناة والآلام.

وتابع: "وهو بذلك يشكل خطراً على الإسرائيليين قبل غيرهم، وهذا ما يجب أن يتفهمّه الناخب الإسرائيلي الذي يجب أن يحافظ على مصالحه وأن يسقط هذه الحكومة ورئيسها المطلوب للعدالة".

#حركة فتح #منير الجاغوب #غزة #صفقة القرن #نتنياهو #الضفة الغربية #الاسرائيليين

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