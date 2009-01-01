الاحتلال يفتح تحقيقا ضد ضابط أصاب طفلا في العيسوية

القدس المحتلة / سما /

فتحت إدارة التحقيقات في شرطة الاحتلال، اليوم الأحد، تحقيقا ضد ضابط شرطة أصاب، أمس السبت، طفلا بجروح خطيرة في قرية العيسوية شرقي القدس المحتلة.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن الضابط أطلق رصاصة مطاطية باتجاه الطفل مالك عيسى (9 أعوام)، ما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة، وهناك مخاوف من أن يفقد بصره.

ونفى والد الطفل وائل عيسى في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، هذا الصباح، وجود أي أحداث أو مواجهات، مشيراً إلى أن المواطنين تجمعوا لمعرفة ما يجري في ظل وجود قوات الشرطة التي بدأت هي بإطلاق النار.