نتنياهو يتباهي: نحن في أوج عملية تطبيع مع عدد كبير جداً من الدول العربية والإسلامية

القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، مساء اليوم الأحد، وجود عملية تطبيع مع عدد كبير جداً من الدول العربية والإسلامية.

وقال "نتنياهو" عبر منصة "تويتر"، "نحن في أوج عملية تطبيع مع عدد كبير جداً من الدول العربية والإسلامية، أنتم ترون جزءاً صغيراً منها فقط فهذا هو رأس الكتلة الجليدية التي يظهر فوق سطح الماء، وتحت سطح الماء هناك عمليات كثيرة تغير وجه الشرق الأوسط وتضع إسرائيل في مكانة الدولة العظمى إقليمياً وعالمياً، هذه هي ثمار سياستنا".

وبخصوص لقائه برئيس مجلس السيادة السوداني، علق قائلاً: لاحقا للقاء التاريخي الذي عقدته مع البرهان، سيلتئم هذا الأسبوع فريق إسرائيلي سيعمل على بلورة خطة لتوسيع رقعة التعاون بين البلدين.

وأشار إلى أن الغاية من ذلك هي التوصل في نهاية المطاف إلى إحلال التطبيع وإلى إقامة علاقات دبلوماسية بين "إسرائيل" والسودان.

ومن جانب آخر، قال نتنياهو: "جلبنا في الأسابيع الأخيرة بشرى عظيمة لدولة "إسرائيل" ولأرض "إسرائيل"، صديقي الرئيس "ترمب" صرح بشكل لا لبس فيه أنه سيعترف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع البلدات اليهودية في "يهودا والسامرة" والأراضي الواسعة التي تحيط بها".

وأكد تشكيل فريق إسرائيلي سيعمل مع الفريق الأمريكي على رسم خريطة الأراضي، مشيراً إلى أن العمل في خضمه.

وأضاف "هذا الفريق سيعمل بشكل وطيد مع قيادات الاستيطان والجهات الأمنية من أجل اكتمال العمل سريعاً، سنكمل العمل في السرعة الممكنة، نحول أراضي الوطن في يهودا والسامرة إلى جزء من دولة إسرائيل إلى الأبد".