  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو يتباهي: نحن في أوج عملية تطبيع مع عدد كبير جداً من الدول العربية والإسلامية

الأحد 16 فبراير 2020 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتباهي: نحن في أوج عملية تطبيع مع عدد كبير جداً من الدول العربية والإسلامية


القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، مساء اليوم الأحد، وجود عملية تطبيع مع عدد كبير جداً من الدول العربية والإسلامية.

وقال "نتنياهو" عبر منصة "تويتر"، "نحن في أوج عملية تطبيع مع عدد كبير جداً من الدول العربية والإسلامية، أنتم ترون جزءاً صغيراً منها فقط فهذا هو رأس الكتلة الجليدية التي يظهر فوق سطح الماء، وتحت سطح الماء هناك عمليات كثيرة تغير وجه الشرق الأوسط وتضع إسرائيل في مكانة الدولة العظمى إقليمياً وعالمياً، هذه هي ثمار سياستنا".

وبخصوص لقائه برئيس مجلس السيادة السوداني، علق قائلاً: لاحقا للقاء التاريخي الذي عقدته مع البرهان، سيلتئم هذا الأسبوع فريق إسرائيلي سيعمل على بلورة خطة لتوسيع رقعة التعاون بين البلدين.

وأشار إلى أن الغاية من ذلك هي التوصل في نهاية المطاف إلى إحلال التطبيع وإلى إقامة علاقات دبلوماسية بين "إسرائيل" والسودان.

ومن جانب آخر، قال نتنياهو: "جلبنا في الأسابيع الأخيرة بشرى عظيمة لدولة "إسرائيل" ولأرض "إسرائيل"، صديقي الرئيس "ترمب" صرح بشكل لا لبس فيه أنه سيعترف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع البلدات اليهودية في "يهودا والسامرة" والأراضي الواسعة التي تحيط بها".

وأكد تشكيل فريق إسرائيلي سيعمل مع الفريق الأمريكي على رسم خريطة الأراضي، مشيراً إلى أن العمل في خضمه.

وأضاف "هذا الفريق سيعمل بشكل وطيد مع قيادات الاستيطان والجهات الأمنية من أجل اكتمال العمل سريعاً، سنكمل العمل في السرعة الممكنة، نحول أراضي الوطن في يهودا والسامرة إلى جزء من دولة إسرائيل إلى الأبد".

#نتنياهو #التطبيع مع اسرائيل #الدول العربية #اسرائيل #البرهان #السودان

الأكثر قراءة اليوم

طهران تكشف فحوى رسالة وصلتها من السعودية بعد مقتل سليماني..

صحيفة : هكذا كشفت بيجامة النوم خيانة إلهان عمر لزوجها

الاحتلال يزيد الخناق على غزة ويقرر الغاء اجراءات مدنية مخطط تنفيذها لصالح القطاع

دبلوماسي إسرائيلي يكشف تفاصيل مسودات صفقة القرن

القيادة تكشف عن الخطوات القادمة لمواجهة "صفقة القرن".. والرئيس يبعث رسائل لهذه الدول

صحيفة : لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية- الأميركية بدأت عملها.. وهذه اسماء اللجنة

حالة الطقس : امطار مصحوبة بعواصف رعدية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: سنذهب للحرب في غزة بعد استنفاذ كافة الخيارات

الرئاسة الفلسطينية

الرئاسة : السلطة جاهزة لتوقيع اتفاق سلام في غضون اسبوعين لكن بشرط!!

1

بالصور : مصر تبدأ بناء جدار حدودي مع قطاع غزة

جنرالٌ إسرائيليٌّ ينشر سيناريو نهاية الكيان: الدفاعات غيرُ قادرةٍ على صدّ عشرات آلاف الصواريخ الدقيقة

مسؤول إسرائيلي يكشف : الترتيبات بغزة ستكون بعد الانتخابات