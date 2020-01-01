صور.. "ايفانكا ترمب " ترتدي لباس ساتر وتغطّي شعرها..والسبب؟

ابو ظبي /سما/

نشرت "إيفانكا ترمب " إبنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، صوراً لها على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي "الانستغرام" ، وهي مرتدية زي طويل يغطي كامل جسدها، اضافة الى منديل غطّى جزء كبير من شعرها.

صور إيفانكا، ألتقطت أثناء تجولها في مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، وذلك أثناء زيارة لها إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وناقشت إيفانكا التمكين الاقتصادي للمرأةمع سيدات أعمال في متحف اللوفر بالإمارات، كما التقت وزيرات إماراتيات.

والتقت إيفانكا في وقت لاحق وزير الخارجية عبد الله بن زايد، قبيل لقاء مرتقب مع ولي العهد محمد بن زايد.

يشار إلى أن إيفانكا وصلت الإمارات للمشاركة في كلمة رئيسية ستلقيها بالمنتدى العالمي للمرأة.