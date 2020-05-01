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كشف جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح غداً الإثنين

الأحد 16 فبراير 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح غداً الإثنين


غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء اليوم الأحد، كشفاً جديداً لآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن السفر سيكون للحافلة "13" من كشف "2020/4" والحافلتان الأولى (جوازات مصرية)، والثانية من الكشف الجديد "2020/5".

وأشارت إلى ضرورة التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، حيث سيتم إرفاق الأطفال فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مع التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

ولفتت إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط الكشف الجديد (2020/5) هنا

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