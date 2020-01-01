"اقتصاد غزة" تعلن انتهاء أزمة الغاز وتكشف عن الكمية المدخلة في الأسبوع

غزة / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، ظهر اليوم الأحد، عن انتهاء أزمة الغاز التي شهدها القطاع في الفترة الأخيرة.

وقال مدير الاقتصاد بمعبري رفح البري وكرم أبو سالم التجاري حمدان رضوان، إنه لا توجد أزمة للغاز في قطاع غزة في الوقت الراهن، والأمور طبيعية في ظل الضخ المستمر للغاز المصري والإسرائيلي.

وأوضح رضوان، أن الغاز المصري والإسرائيلي يدخل بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع بما يزيد عن 800طن اسبوعاً، متوقعاً أن يتم إدخال كميات من الغاز الإسرائيلي اليوم عبر معبر كرم أبو سالم.

وبخصوص الاسمنت، قال رضوان "حتى اللحظة لا يزال الاحتلال يمنع ادخال الاسمنت الإسرائيلي ويواصل تقليص كميات شاحنات مواد البناء المحملة بالحديد والحصمة".