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"التنمية الاجتماعية": إعادة فتح البرنامج الوطني الإلكتروني بين غزة والضفة

الأحد 16 فبراير 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التنمية الاجتماعية": إعادة فتح البرنامج الوطني الإلكتروني بين غزة والضفة


غزة / سما /

أكد الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية أكرم الحافي، اليوم الأحد، أنه تم إعادة فتح البرنامج الوطني المشترك بين الضفة وغزة، بعد إغلاقه في الفترة الأخيرة.

وقال الحافي، في لقاء عبر إذاعة "القدس" المحلية، إن البرنامج الوطني تم فتحه بين شقي الوطن، مطالباً من لديه مشكلة بالتوجه لمديريته في قطاع غزة للمراجعة.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيكون تجريبياً لعدة أيام بحيث يتمكن المواطنين من فحص كل ما يتعلق بهم من خلال هذا البرنامج عبر موقع الوزارة.

وكشف عن قيام فريق متخصص من الضفة بالتوجه لغزة لمواصلة العمل بالخطة التي تم وضعها بين غزة والضفة والعمل ميدانيا بين كافة المديريات.

وفي سياق أخر، أكد الحافي أنه تم إعادة جزء كبير من الأسماء التي تم حجبها من دفعات شيكات الشؤون في المرات السابقة.

وأضاف أن إعادة الأسماء جاء بعد التأكد من استحقاقها للصرف بقرار من الوزير، وجزء كبير من الذين لديهم دخل محدود وحالات مرضية تم إعادة وضعهم على البرنامج وتم وضع الية محددة بين وزارتي التنمية الاجتماعية والمالية لآليات الحجب.

#التنمية الاجتماعية #قطاع غزة #الضفة الغربية

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