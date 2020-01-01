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دير البلح: استئصال ورم حميد بتقنية "التصوير الطبقي" بمستشفى شهداء الأقصى

الأحد 16 فبراير 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
دير البلح: استئصال ورم حميد بتقنية "التصوير الطبقي" بمستشفى شهداء الأقصى


غزة / سما /

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، إن الطاقم الطبي بقسم جراحة العظام في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة "نجح بإجراء عملية نوعية" لشاب (18 عامًا)، وصل إلى المستشفى بعد معاناته الشديدة من آلام في الفخذ الأيمن منذ سنوات.

وأوضح استشاري ورئيس قسم جراحة العظام بمستشفى شهداء الأقصى الطبيب أيمن حرب، في تصريح صحفي، أنه "وبعد إجراء الصورة المقطعية للمريض تبين وجود ورم حميد لا يتجاوز نصف سم في عظمة الفخذ الأيمن، وهو الذي سبب له تلك الآلام".

وأضاف: "تم استئصال الورم والمريض تحت جهاز التصوير الطبقي (C.T)، حيث تم إجراء فتحة صغيرة لا تتجاوز ٣ ملم وإدخال سيخ رفيع (k-wire) وتحديد مكان الورم واستئصاله، وأعطت نتائج إيجابية جدًا".

وأشار إلى أنه تم تخدير المريض عن طريق التخدير النصفي في قسم التصوير الطبقي بالمستشفى.

وأكد أن "المريض بحالة جيدة جدًا، واختفت الأعراض التي كان يعاني منها"، مردفاً: "هذه من العمليات النوعية وتجرى لأول مرة في قطاع غزة كونها تجرى بتقنية التصوير الطبقي (C.T) وتحتاج إلى خبرة وكفاءة ودقة عالية في العمل".

وأجريت العملية بمشاركة استشاري التخدير الطبيب جمعة شامية، واستشاري الأشعة والتصوير الطبي الطبيب أحمد شلتوت، وأخصائي جراحة العظام الطبيب صدام صرصور، وأخصائي التصوير الطبي بالقسم الحكيم علاء رباح والحكيم حسن أبو زاهر..

#دير البلح #شهداء الأقصى #ورم حميد

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