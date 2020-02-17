ابو هولي: يعلن توزيع منحة الطالب المتفوق في مدراس الاونروا في المحافظات الجنوبية

رام الله / سما /

تحت رعاية الرئيس محمود عباس ، اعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي عن انطلاق توزيع منحة الطالب المتفوق في مدارس وكالة الغوث الدولية "الاونروا" في المحافظات الجنوبية من خلال اللجان الشعبية في المخيمات تحت شعار "لا بديل عن العودة الا العودة فلتسقط صفقة القرن".

ولفت الى ان منحة الطالب المتفوق ستشمل المستويات التعليمة من الخامس الى التاسع لافتا الى ان المنحة ستشمل عشرة الاف طالب وطالبة حصلوا على المرتبة الأولى لكل الشعب الصفية المنبثقة عن المستويات الدراسية .

وتابع د. أبو هولي في اطار التوضيح: "ان المنحة ستشمل الأوائل التي بين اعلى معدل واقل معدل للطلبة الحائزين على المرتبة الأولى لكافة الشعب للصفوف الدراسية في كل مدرسة علاوة على ان المنحة ستشمل الاول مكرر في كل شعبة من المستوى الدراسي "

واوضح ان اسماء الطلبة الاوائل تم ترشيحهم من مدارس وكالة الغوث الدولية في المحافظات الجنوبية من خلال مدير دائرة التعليم بالأونروا الى دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة وفق المعايير المحددة للمنحة.

واضاف ان الطلبة بإمكانهم استلام شهادة التقدير والمنحة المالية من خلال مقرات اللجان الشعبية كل في مخيمه اعتباراً من غداً 17/2/2020 لافتا الى انه بإمكان الطلبة المتفوقين مراجعة اسمائهم من خلال موقع دائرة شؤون اللاجئين www.plord.ps والالتزام بالجدول الزمني لعملية التوزيع من خلال صفحات التواصل الاجتماعي للجان الشعبية .

واكد د. ابو هولي ان الدائرة تولي أهمية قصوى لبرنامج المنحة التي تنفذ للعام التاسع على التوالي لما له من تأثير مباشر على تفوق الطلبة وتعزيز روح المنافسة الايجابية ورفع مستوى التحصيل العلمي وتعزيز التنمية المستدامة التي تعد احد اولويات عملها داخل المخيمات .

ولفت الى ان منحة الطالب المتفوق هو أقل ما يمكن أن تقدمه الدائرة للطلبة على جهودهم دعما لهم لمواصلة حياتهم العلمية والعملية في تميز؛ لخلق جيل واع متعلم ومثقف قادر على مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف حقوقه المشروعة وفي المقدمة منها حقه في العودة الى ارض أجداده وابائه الذين هجروا منها في العام 1948 طبقاً للقرار 194 .

الجدير ذكره ان دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة تواصل توزيع منحة الطالب المتفوق في مخيمات المحافظات الشمالية بذات الآلية والمعايير لـ 7 الاف طالب وطالبة متوفق في مدارس وكالة الغوث الدولية " الاونروا" .