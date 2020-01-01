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نتنياهو: نعمل على تحويل الضفة إلى جزء لا يتجزأ من إسرائيل

الأحد 16 فبراير 2020 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: نعمل على تحويل الضفة إلى جزء لا يتجزأ من إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

أكد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن لجنة فرض السيادة من خلال رسم الخرائط والمشكلة بفريق إسرائيلي- أميركي، قد بدأت أعمالها بعد تشكيلها، وأنها قريبًا ستكمل مهمتها.

وأشار نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته إلى أنه تمت الموافقة على تشكيل اللجنة المشتركة وبدأت مهامها موضحا إن حكومته "تعمل على تحويل الضفة إلى جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل".

وقال: "إن هذا الفريق سيحقق السيادة، على ما تبقى من وطننا في الضفة الغربية وغور الأردن وشمال البحر الميت، وهي مناطق تُعد جزءًا لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وإلى الأبد"، وفق قوله.

#نتنياهو #الضفة #خرائط

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