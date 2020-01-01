الرئاسة : السلطة جاهزة لتوقيع اتفاق سلام في غضون اسبوعين لكن بشرط

رام الله / سما /

صرح نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، بأنه إذا وافقت إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، فإن السلطة الفلسطينية ستكون على استعداد لتوقيع اتفاق في غضون أسبوعين.

ونقل التلفزيون الاسرائيلي عن ابوردينة قوله "نحن نتعامل مع حكومة إسرائيلية تدمر أي فرصة للسلام والحكومة الأمريكية تدفع إسرائيل والفلسطينيين إلى صراع دائم."

وبعد نشر صفقة "القرن"، هدد الرئيس أبو مازن بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل . وقال ابو ردينة " "العلاقات الأمنية مستمرة ولكنها لن تستمر إلى الأبد".

اما فيما يتعلق بالانتخابات الاسرائيلية التي ستجري في إسرائيل خلال أسبوعين، قال أبو ردينة: "نحن لا نتدخل في الانتخابات في إسرائيل...نريد شريكًا يريد السلام. نريد رجالاً مثل بيريس ورابين يدعمان السلام".

وقال أبو ردينة أيضًا: "لن يتم حل الصراع عن طريق صفقة قدمها الأمريكيون ولكن عن طريق المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. مضيفا" نحن امام نقطة تحول هل تختار إسرائيل السلام أم الصراع المستمر؟ رئيسنا يريد السلام لكن من الصعب إيجاد قائد مستعد للتوقيع على الشروط الأمريكية".