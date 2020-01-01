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مفاجأة بخصوص مصير لاعبي السيتي

الأحد 16 فبراير 2020 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة بخصوص مصير لاعبي السيتي


وكالات / سما /

كشف تقرير صحافي إنجليزي، عن تطور خطير بشأن مصير نجوم مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر حرمان السيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا مدة عامين، مع تغريمه 25 مليون إسترليني، بسبب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف.

ووفقا لصحيفة "صن" الإنجليزية، فإنه يمكن للاعبي مانشستر سيتي الرحيل بشكل مجاني، لأن النادي انتهك بنودا صريحة في عقودهم.

وأوضحت "صن", أن اللاعبين يستطيعون وضع النادي الإنجليزي بين حلين: الأول هو الرحيل دون مقابل، والثاني أن يتم تحسين عقودهم من أجل البقاء، والأمر نفسه ينطبق على المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا.

وقال جون مهرزاد المحامي البارز الذي يمثل لاعبين ومدربين ووكلاء وأندية أوروبية: "السيتي خرق عقود لاعبيه بشكل أساسي، ما يمكنهم من الرحيل عن النادي أو السعي للحصول على شروط مالية أفضل للبقاء".

وأضاف: "يمكن أن يطلب نجوم السيتي الرحيل، لأن النادي تصرف بطريقة دمرت قدرتهم على اللعب في دوري أبطال أوروبا لموسمين".

وتابع: "يمكن للاعبي السيتي أن يزعموا أن عقودهم تم انتهاكها، وأن يفسخوها ويتحولون لصفقات مجانية في الصيف المقبل".

وأتم: "الفيفا يجب أن يقتنع بأن نجوم السيتي لديهم سبب عادل لإنهاء عقودهم مع النادي، ولذلك يمكن لوكلائهم الآن المطالبة بضمانات مالية ضخمة، وإعادة التفاوض حول العقود الحالية".

#مانشستر سيتي

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