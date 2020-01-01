مستوطنون يغلقون طريقا زراعية جنوب الخليل

الخليل / سما /

اغلقت مجموعة من المستوطنين، الطريق الزراعية في منطقة الشويكة شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بالحجارة والأتربة لمنع المواطنين والمزارعين من الوصول الى اراضيهم القريبة من مستوطنة "شمعة" المقامة على اراضي جنوبي البلدة.

وقال مسؤول العلاقات العامة في بلدية الظاهرية سليمان أبو علان : إن مجموعة من المستوطنين اقدموا على اغلاق الطريق الزراعية القريبة من مستوطنة "شمعة" منذ مطلع الاسبوع الماضي، ووضعوا كرفانات لتربية الحيوانات ويستخدمون اراضي المواطنين كمراعي لحيواناتهم، كما يعملون على ارهاب المواطنين، ومنعهم من الوصول الى اراضيهم واستصلاحها بتهديد السلاح.

واكد رئيس بلدة الظاهرية راتب الصبار، أن الاحتلال والمستوطنين يواصلون هجمتهم الشرسة على المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة ويمنعونهم من البناء واستصلاح الأراضي تمهيدا للاستيلاء عليها.

وناشد الصبار المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بوقف هجمات واعتداءات المستوطنين على اراضي المواطنين، والتي تنامت مع اعلان ما يسمى "صفقة القرن"، التي اعطت الضوء الأخضر للمستوطنين للاستيلاء بالقوة على اراضي المواطنين بحماية جيش الاحتلال.