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أخيراً حسم الجدل .. هل هناك شبهة جنائية بوفاة هيثم زكي؟

الأحد 16 فبراير 2020 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أخيراً حسم الجدل .. هل هناك شبهة جنائية بوفاة هيثم زكي؟


وكالات / سما /

حسمت النيابة العامة المصرية، الجدل حول وجود شبهة جنائية في وفاة الممثل المصري، هيثم أحمد زكي.

وأصدرت النيابة قرارا بحفظ التحقيقات في قضية الفنان هيثم أحمد زكي، بعد وفاته، داخل فيلته في الشيخ زايد، منذ عدة أشهر، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

وتسلمت النيابة تقرير الصفة التشريحية للفنان هيثم أحمد زكي، وكذلك تحريات أجهزة الأمن وتقرير الأدلة الجنائية، والتي أفادت جميعها بعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وكان تقرير الطب الشرعي في مصر، أكد أن وفاة هيثم أحمد زكي، ليست بسبب تناول المكملات الغذائية الخاصة بالرياضيين كما تم الإعلان عن ذلك في وقت سابق"، مؤكدا أن سبب الوفاة يعود لأسباب كميائية ومرضية، وذلك حسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، في عمر الـ 35، بينما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث أكتوبر عن بلاغ من خطيبة الفنان بعدم رده على اتصالاتها التلفونية لفترة طويلة، وبالفعل تم دخول شقته، وتبين وجود جثته في الحمام.

وهيثم أحمد زكي من مواليد 4 أبريل/ نيسان 1984، وهو ابن الممثل الراحل أحمد زكي والممثلة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006، عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.

ومن أبرز أعمال هيثم أحمد زكي الفنية، فيلم "البلياتشو" ومسلسل "السبع وصايا"، وكان آخر أعماله، الجزء الثاني من مسلسل "كلبش"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

#هيثم زكي

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