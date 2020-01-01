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اللجنة التنفيذية تبحث مستجدات التحركات الفلسطينية

الأحد 16 فبراير 2020 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة التنفيذية تبحث مستجدات التحركات الفلسطينية


رام الله / سما /

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا تشاوريا اليوم، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالتحركات الفلسطينية والخطوات اللاحقة لما تم في الأمم المتحدة وإعلان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاحد، إن هناك أربعة قضايا رئيسية مطروحة على جدول اعمال الاجتماع الاولى تتعلق بوفد منظمة التحرير الذي سيتوجه إلى غزة ولم يتلقى ردا بعد والثانية قضية الشركات الدولية العاملة في المستوطنات والقضية الثالثة الجنائية الدولية ومتابعة ملفاتها.
وأضاف عريقات أن القضية الرابعة هي المتابعة لما بعد مجلس الامن خاصة وأن هنالك قرار من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز يجري التشاور حوله معربا عن أمله أن يتم التصويت عليه قريبا إلى جانب العمل من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات.

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