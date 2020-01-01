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مسؤول اقتصادي بغزة يكشف تفاصيل حركة البضائع عبر المعابر

الأحد 16 فبراير 2020 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول اقتصادي بغزة يكشف تفاصيل حركة البضائع عبر المعابر


غزة / سما /

 كشف مدير الاقتصاد في معابر قطاع غزة حمدان رضوان، اليوم الأحد، تفاصيل حركة البضائع عبر المعابر من وإلى القطاع.

وأوضح رضوان في حديث لإذاعة الأقصى التابعة لحماس بغزة، أنه لا يوجد أزمة غاز في القطاع وأن الأمور عادت لطبيعتها، مشيرًا إلى أن الغاز المصري والإسرائيلي يدخل بمعدل 3 أيام في الأسبوع، وبما يزيد عن 800 طن أسبوعيا.

وأشار إلى أن حركة تصدير الفراولة والخضار وأنواع محددة من الأسماك وبعض من عينات التوابل، لا تزال مستمرة وتوصف بالجيدة.

وبين أن هناك زيادة واضحة في عدد شاحنات البضائع المدخلة إلى قطاع غزة على حساب مواد البناء، لافتا إلى أن الاحتلال لا يزال يمنع ادخال الاسمنت ويقلص كميات الحديد والحصمة.

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