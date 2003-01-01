  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل عزل الأسير عز الدين العطار في سجن "مجدو"

الأحد 16 فبراير 2020 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن إدارة سجن "مجدو" تواصل عزل الموجه العام لأسرى حركة "فتح" في السجن الأسير عز الدين العطار، حيث يقبع في العزل الانفرادي منذ أكثر من أسبوع.

وأكدت الهيئة، في بيان، أن إدارة سجن "مجدو" نقلت الأسير العطار إلى زنازين العزل الانفرادي، لتهريبه نطفة لزوجته بالخارج والتي أنجبت توأما من الذكور قبل نحو شهرين.

وأشارت الهيئة الى أن الأسير العطار (37 عاما) من مدينة طولكرم، معتقل منذ العام 2003 ومحكوم بالسجن لمدة 21 عاما، وهو إحدى الحالات المرضية القابعة في سجون الاحتلال، ويعاني من آلام حادة في الظهر بسبب وجود ديسكات في ظهره منذ عام 2004، وبقيت إدارة السجن تمتنع عن نقله إلى المستشفى حتى عام 2010".

#سجن مجدو #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية : اختراقة ايجابية في مساعي التهدئة مع حركة حماس

طهران تكشف فحوى رسالة وصلتها من السعودية بعد مقتل سليماني..

الاحتلال يزيد الخناق على غزة ويقرر الغاء اجراءات مدنية مخطط تنفيذها لصالح القطاع

شاهد: منذ خروجه من الاسر بغزة.. جلعاد شاليط يتزوج للمرة الثالثة!

صحيفة : هكذا كشفت بيجامة النوم خيانة إلهان عمر لزوجها

القيادة تكشف عن الخطوات القادمة لمواجهة "صفقة القرن".. والرئيس يبعث رسائل لهذه الدول

صحيفة : لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية- الأميركية بدأت عملها.. وهذه اسماء اللجنة

الأخبار الرئيسية

1

بالصور : مصر تبدأ بناء جدار حدودي مع قطاع غزة

جنرالٌ إسرائيليٌّ ينشر سيناريو نهاية الكيان: الدفاعات غيرُ قادرةٍ على صدّ عشرات آلاف الصواريخ الدقيقة

مسؤول إسرائيلي يكشف : الترتيبات بغزة ستكون بعد الانتخابات

دبلوماسي إسرائيلي يكشف تفاصيل مسودات صفقة القرن

860x484 (1)

هآرتس: عشرات الطلبات قدمت للجنايات الدولية لمساعدة "إسرائيل"