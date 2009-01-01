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فيروس كورونا.. آخر التطورات لحظة بلحظة

الأحد 16 فبراير 2020 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيروس كورونا.. آخر التطورات لحظة بلحظة


وكالات / سما /

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في أنحاء البلاد بلغ 1665 شخصا بنهاية السبت  وذلك بزيادة 142 حالة عن اليوم السابق، حيث زاد عدد الوفيات في إقليم هوبي، مركز انتشار الفيروس، بوسط البلاد 139 شخصا.

وارتفع عدد الإصابات بأنحاء الصين 2009 حالات مؤكدة ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 68500 شخص حتى الآن.

حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين تتخطى 1600 شخص (رسمي)            

وتوفي 1662 شخصا على الأقل من جراء انتشار الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي في ديسمبر.

وهذا الأسبوع أضافت هوبي 14 ألف اصابة في يوم واحد إلى حصيلة الإصابات بالفيروس بعد تغيير المسؤولين هناك طريقة التشخيص، لتشمل إلى جانب الفحوص المخبرية في تأكيد الإصابة استخدام الصور المقطعية للرئة.

وأضافت هذه المراجعة نحو 15 ألف مصاب إلى الحصيلة في هوبي، الخميس، مع إشارة منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك إصابات تعود إلى أسابيع مضت قد أعيد احتسابها.

وقال رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه طلب من الصين تفاصيل بشأن كيفية تشخيصها للإصابات.

وأعلنت فرنسا، السبت، تسجيل حالة أول وفاة بفيروس كورونا المستجد خارج آسيا، ما يعزز المخاوف من هذا الوباء العالمي.

وقال البنك المركزي الصيني إنه في اطار الجهود للحد من انتشار الفيروس، بدأ العمل بتعقيم العملة الورقية المتداولة وتخزينها لمدة 14 يوما قبل إعادة طرحها للاستخدام مجددا.

#فيروس كورونا #الصين

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