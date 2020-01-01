فيديو.. فوز ثمين للجلاء.. والتفاح يواصل عروضه القوية

غزة / سما /

حقق الجلاء فوزا ثمينا على منافسه خدمات خانيونس (1-0), ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من دوري الدرجة الأولى.

ويدين الجلاء بانتصاره الغالي إلى إسماعيل أبو دان الذي سجل هدف المباراة الوحيد (7), ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الأول, ويبقى رصيد "الذئاب" 24 نقطة في المركز العاشر.

بيت حانون الأهلي – التفاح (1-3)

وواصل التفاح مسلسل عروضه القوية في المسابقة, بعدما تفوق على بيت حانون الأهلي (3-1).

وأحرز ثلاثية التفاح عطايا جربوع "هدفين" (48 و56), ومحمد الحايك (89), بينما دوّن هدف "الحوانين" الوحيد محمد جودة (95).

ورفع الفائز رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني, وبقي رصيد الخاسر 31 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.